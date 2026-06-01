ЕС будет создавать центры для мигрантов с отказами в убежище вне блока

Евросоюз намерен создать центры для депортированных мигрантов за пределами своих границ. Группа стран во главе с Австрией, Данией, Германией и Грецией предложит разместить специальные хабы в восьми-десяти государствах за пределами объединения. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники.
В число возможных площадок, по данным издания, рассматриваются Казахстан и Узбекистан. Однако европейские столицы пока избегают официального оглашения полного списка участников. Инициатива реализуется на фоне стремления лидеров ЕС продемонстрировать жёсткую борьбу с нелегальной миграцией — в условиях растущей поддержки правых партий это становится всё более актуальным.
Ожидается, что в понедельник вечером представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии соберутся для окончательного согласования текста регламента о возвращении мигрантов. Речь идёт о тех, чьи прошения об убежище уже были отклонены властями европейских стран.
Идея выноса миграционных центров за пределы союза обсуждается уже не первый год, но сейчас она обретает конкретные очертания. В случае одобрения регламента ЕС впервые получит механизм системного выдворения нелегалов в третьи страны.
Читайте также: «Politico сообщило о планах НАТО усилить военное присутствие на Балтике».