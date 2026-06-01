ЕС будет создавать центры для мигрантов с отказами в убежище вне блока

Евросоюз намерен создать центры для депортированных мигрантов за пределами своих границ.

Евросоюз намерен создать центры для депортированных мигрантов за пределами своих границ. Группа стран во главе с Австрией, Данией, Германией и Грецией предложит разместить специальные хабы в восьми-десяти государствах за пределами объединения. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники.

В число возможных площадок, по данным издания, рассматриваются Казахстан и Узбекистан. Однако европейские столицы пока избегают официального оглашения полного списка участников. Инициатива реализуется на фоне стремления лидеров ЕС продемонстрировать жёсткую борьбу с нелегальной миграцией — в условиях растущей поддержки правых партий это становится всё более актуальным.

Ожидается, что в понедельник вечером представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии соберутся для окончательного согласования текста регламента о возвращении мигрантов. Речь идёт о тех, чьи прошения об убежище уже были отклонены властями европейских стран.

Идея выноса миграционных центров за пределы союза обсуждается уже не первый год, но сейчас она обретает конкретные очертания. В случае одобрения регламента ЕС впервые получит механизм системного выдворения нелегалов в третьи страны.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
