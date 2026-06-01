Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин перечислил главные изменения в законах в июне

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max рассказал, какие законы и другие изменения вступают в силу в июне. В центре новых законодательных инициатив оказались два ключевых направления: расширение социальной поддержки для участников спецоперации и ужесточение правил для мигрантов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Одним из главных пунктов стало продление механизма, позволяющего списывать задолженности по кредитам. Кроме того, для военнослужащих предусмотрели автоматическое продление договоров аренды земли. Еще одна важная деталь: в определенных ситуациях близкие родственники бойца — его родители или дети — теперь смогут оформлять совместный отпуск.

«Вопросы поддержки участников СВО, их родных и близких — важнейший приоритет в работе Государственной Думы. Начиная с 2022 года принято 168 федеральных законов в этой сфере», — рассказал Володин в Max.

Эксперимент в области контроля за иностранными гражданами в России продолжат. Речь идет о внедрении дополнительных мер, включая обязательную сдачу биометрических данных для мигрантов.

Спикер Госдумы Володин сообщил, что с 2024 года парламентарии приняли 25 федеральных законов, касающихся миграционной политики. Из них 21 документ был инициирован депутатами. В результате удалось создать действенные инструменты для борьбы с нелегальной миграцией.

Ранее председатель нижней палаты анонсировал, что на ближайшем заседании Госдума рассмотрит законопроект об усилении контроля за медицинским освидетельствованием приезжих.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше