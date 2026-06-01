Володин перечислил главные изменения в законах в июне

Одним из главных пунктов стало продление механизма, позволяющего списывать задолженности по кредитам. Кроме того, для военнослужащих предусмотрели автоматическое продление договоров аренды земли. Еще одна важная деталь: в определенных ситуациях близкие родственники бойца — его родители или дети — теперь смогут оформлять совместный отпуск.
«Вопросы поддержки участников СВО, их родных и близких — важнейший приоритет в работе Государственной Думы. Начиная с 2022 года принято 168 федеральных законов в этой сфере», — рассказал Володин в Max.
Эксперимент в области контроля за иностранными гражданами в России продолжат. Речь идет о внедрении дополнительных мер, включая обязательную сдачу биометрических данных для мигрантов.
Спикер Госдумы Володин сообщил, что с 2024 года парламентарии приняли 25 федеральных законов, касающихся миграционной политики. Из них 21 документ был инициирован депутатами. В результате удалось создать действенные инструменты для борьбы с нелегальной миграцией.
Ранее председатель нижней палаты анонсировал, что на ближайшем заседании Госдума рассмотрит законопроект об усилении контроля за медицинским освидетельствованием приезжих.