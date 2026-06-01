Два десятка БПЛА сбиты 1 июня в Ростовской области

Несмотря на прохождение грозового фронта беспилотники ВСУ в ночь на 1 июня попытались совершить налет на инфраструктурные объекты Ростовской области.
Нападению подверглись Каменск-Шахтинский и Волгодонск, а также восемь районов области.
Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, в ходе отражения воздушной атаки силами ПВО уничтожено два десятка БПЛА противника.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — сообщил губернатор.
Всего ночью на 1 июня зенитными подразделениями перехвачены 72 украинских БПЛА над территорией Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областей. Часть аппаратов сбита в Крыму и над акваторией Черного моря.