Метшин высоко оценил организацию Дней Казани в Минске

По словам Метшина, праздник охватил практически весь Минск и проходили на самых престижных городских площадках.
«Все федеральные каналы Беларуси очень активно его освещали. Раис нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов принял активное участие, встретился с президентом, вместе мы встречались с премьер-министром. Само мероприятие прошло в самых топовых локациях», — рассказал мэр.
Он подчеркнул высокий уровень организации со стороны белорусских коллег и отметил, что Минск продолжает впечатлять качеством городского управления.
Очень важно приезжать за новыми практиками и идеями, которые мы обязательно будем реализовывать с учетом нашей географии и климатических условий. Тот уровень порядка, который мы увидели в Беларуси, служит примером не только для нас, но и для всех, кто занимается городским хозяйством и поддержкой экономики.
В рамках Дней Казани в Минске состоялись деловые, культурные и спортивные мероприятия. Основная программа развернулась 25 мая. Участники возложили цветы к монументу Победы, провели бизнес-форум с участием представителей власти и предпринимательского сообщества двух городов, а также товарищеский хоккейный матч между юношескими командами Казани и Минска.
Одним из самых популярных событий стал фестиваль «Вкусная Казань», который за два дня посетили около 12 тысяч человек.
Напомним, Дни Казани в Минске стали ответным визитом после проведения Дней Минска в Татарстане летом прошлого года. В ходе поездки раис Татарстана Рустам Минниханов посетил ряд белорусских предприятий и обсудил перспективы сотрудничества с президентом Беларуси Александром Лукашенко.