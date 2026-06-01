Метшин высоко оценил организацию Дней Казани в Минске

Мэр Казани Ильсур Метшин подвел итоги Дней Казани, которые впервые прошли в столице Беларуси с 24 по 26 мая. На аппаратном совещании он поблагодарил коллег и представителей бизнеса, участвовавших в организации масштабного мероприятия.

Источник: Официальный портал администрации Казани

По словам Метшина, праздник охватил практически весь Минск и проходили на самых престижных городских площадках.

«Все федеральные каналы Беларуси очень активно его освещали. Раис нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов принял активное участие, встретился с президентом, вместе мы встречались с премьер-министром. Само мероприятие прошло в самых топовых локациях», — рассказал мэр.

Он подчеркнул высокий уровень организации со стороны белорусских коллег и отметил, что Минск продолжает впечатлять качеством городского управления.

Очень важно приезжать за новыми практиками и идеями, которые мы обязательно будем реализовывать с учетом нашей географии и климатических условий. Тот уровень порядка, который мы увидели в Беларуси, служит примером не только для нас, но и для всех, кто занимается городским хозяйством и поддержкой экономики.

сказал Метшин

В рамках Дней Казани в Минске состоялись деловые, культурные и спортивные мероприятия. Основная программа развернулась 25 мая. Участники возложили цветы к монументу Победы, провели бизнес-форум с участием представителей власти и предпринимательского сообщества двух городов, а также товарищеский хоккейный матч между юношескими командами Казани и Минска.

Одним из самых популярных событий стал фестиваль «Вкусная Казань», который за два дня посетили около 12 тысяч человек.

Напомним, Дни Казани в Минске стали ответным визитом после проведения Дней Минска в Татарстане летом прошлого года. В ходе поездки раис Татарстана Рустам Минниханов посетил ряд белорусских предприятий и обсудил перспективы сотрудничества с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

