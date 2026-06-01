Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения. Текст публикует официальный сайт Кремля.
В поздравлении российский лидер выразил заинтересованность в развитии отношений Москвы и Еревана.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что контакты президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном пока не планируются.
Позже российский лидер призвал Армению подумать, куда пойдет её продукция после выхода из ЕАЭС. Владимир Путин отметил, что санитарные стандарты в области защиты растений, действующие в ЕАЭС, намного жестче европейских. Вместе с тем, президент пояснил, что для Армении окажутся недоступны и соглашения о свободной торговле в рамках ЕАЭС.