«Дойдет и до Европы»: стали известны последствия ударов ВСУ по ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй день подряд наносят удары по Запорожской АЭС. В результате атаки двух беспилотников 31 мая по транспортному цеху были уничтожены шесть автобусов и два автомобиля «Газель». Военный эксперт Игорь Никулин рассказал aif.ru, какими могут быть последствия атак ВСУ на ЗАЭС.
По его словам, атаки ВСУ на ЗАЭС могут привести к повторению истории с аварией на Чернобыльской АЭС 1986 года. Эксперт напомнил, что это крупнейшая АЭС в Европе, которая насчитывает шесть реакторов.
Никулин отметил, что противник хочет нанести максимальный ущерб России, не обращая внимания на возможные последствия для Украины.
«Если рассматривать самый пессимистичный сценарий развития событий с ЗАЭС, то Украина точно очень серьезно пострадает. В зависимости от розы ветров, дойдет и до Европы», — сказал он.
По мнению Никулина, визит экспертов МАГАТЭ не окажет никакого влияния на происходящее, поскольку он является лишь демонстрацией деятельности организации.
«Чтобы был результат, нужно эмбарго на поставки американского оружия и разведданных. Все эти разговоры Запада о мире, о приверженности к миру, так разговорами и остаются», — добавил эксперт.
Ранее в МАГАТЭ сообщили, что экспертам пришлось укрываться во время осмотра ЗАЭС.
