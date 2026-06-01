«Дойдет и до Европы»: стали известны последствия ударов ВСУ по ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй день подряд наносят удары по Запорожской АЭС.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй день подряд наносят удары по Запорожской АЭС. В результате атаки двух беспилотников 31 мая по транспортному цеху были уничтожены шесть автобусов и два автомобиля «Газель». Военный эксперт Игорь Никулин рассказал aif.ru, какими могут быть последствия атак ВСУ на ЗАЭС.

По его словам, атаки ВСУ на ЗАЭС могут привести к повторению истории с аварией на Чернобыльской АЭС 1986 года. Эксперт напомнил, что это крупнейшая АЭС в Европе, которая насчитывает шесть реакторов.

Никулин отметил, что противник хочет нанести максимальный ущерб России, не обращая внимания на возможные последствия для Украины.

«Если рассматривать самый пессимистичный сценарий развития событий с ЗАЭС, то Украина точно очень серьезно пострадает. В зависимости от розы ветров, дойдет и до Европы», — сказал он.

По мнению Никулина, визит экспертов МАГАТЭ не окажет никакого влияния на происходящее, поскольку он является лишь демонстрацией деятельности организации.

«Чтобы был результат, нужно эмбарго на поставки американского оружия и разведданных. Все эти разговоры Запада о мире, о приверженности к миру, так разговорами и остаются», — добавил эксперт.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что экспертам пришлось укрываться во время осмотра ЗАЭС.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше