Глава МИД Беларуси Рыженков сделал заявление про участие Лукашенко в урегулировании конфликтов в регионе

Рыженков заявил про участие Лукашенко в урегулировании конфликтов в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Максим Рыженков в эфире «Первого информационного телеканала» заявил про участие президента Беларуси Александра Лукашенко в урегулировании конфликтов в регионе.

— Президент очень активно вовлечен в процесс выработки неких решений, которые должны приблизить наступление мира, — уточнил глава МИД Беларуси.

По словам Максима Рыженкова, Александра Лукашенко рассматривают как человека, который очень хорошо разбирается в текущей обстановке и может своим личным участием внести вклад в достижение стабильности и безопасности в регионе:

— И со временем все больше и больше это понимание растет. Поэтому к президенту обращаются.

Глава МИД обратил внимание, что у главы Беларуси довольно насыщенный график обсуждений по названным вопросам. Однако по предложениям или же просьбам партнеров не все можно озвучивать.

Ранее Александр Лукашенко сказал, что Украина поставила на границу с Беларусью людей, пойманных на улицах. Также Лукашенко заявил, что у Беларуси есть одна цель на территории Украины с точным координатами.

Кроме того, глава государства назвал трепом угрозы Зеленского.

