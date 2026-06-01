Премьер Армении рассказал, когда страна может покинуть ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна останется в Евразийском экономическом союзе до того момента, пока не возникнет неизбежная необходимость выбирать между ЕАЭС и Европейским союзом. Когда этот выбор станет реальным, окончательное слово будет за гражданами — через референдум.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Мы работаем и продолжим работать в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между ЕАЭС и ЕС будет неизбежным. Решение, естественно, должен принять народ Армении путем референдума», — приводит слова Никола Пашиняна в прямом эфире на своей странице в соцсети «Интерфакс».

Он подчеркнул, что ключевой вопрос сейчас — сроки проведения такого голосования. По словам премьера, запускать референдум до того, как Армения официально подаст заявку на членство в ЕС или хотя бы приблизится к статусу кандидата, не имеет смысла. Пока нет конкретного обоснования и не сформирован четкий баланс, чтобы предложить народу осознанный выбор пути.

«Ставить на референдум теоретический выбор неправильно и необоснованно», — отметил глава правительства.

Пашинян добавил, что Армения будет спокойно, без споров и лишнего напряжения продолжать работу в ЕАЭС. Он выразил уверенность, что у республики есть потенциал в этом направлении, и он будет использован.

Ранее в Армении рассказали о получении уведомления от России о возможном повышении цен на газ. Власти страны заявили, что диалог между сторонами остается конструктивным, а рабочие контакты не прерываются. Министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян подчеркнул, что отношения с российскими партнерами по поставкам газа находятся в нормальном русле. Чиновник обратил внимание на то, что трактовка документа в публичном пространстве расходится с реальностью. По его словам, содержание письма из Москвы «не совсем такое, как представляется в прессе».

