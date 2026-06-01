Премьер Армении рассказал, когда страна может покинуть ЕАЭС

Ранее в Армении рассказали о получении уведомления от России о возможном повышении цен на газ. Власти страны заявили, что диалог между сторонами остается конструктивным, а рабочие контакты не прерываются. Министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян подчеркнул, что отношения с российскими партнерами по поставкам газа находятся в нормальном русле. Чиновник обратил внимание на то, что трактовка документа в публичном пространстве расходится с реальностью. По его словам, содержание письма из Москвы «не совсем такое, как представляется в прессе».