Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы в России вступают в силу в июне.
С июня, по словам депутата, будут действовать несколько законов об усилении социальных гарантий участников СВО. Один из соответствующих документов предполагает, что с 5 июня один из родителей или детей военнослужащего в ряде случаев сможет получать отпуск вместе с ним.
Также с 5 июня начнет действовать закон о возможности привлечения Вооруженных сил РФ для защиты российских граждан при их аресте, уголовном или ином преследовании судами других государств.
Володин также рассказал, что эксперимент по апробации правил и условий въезда в России мигрантов продлевается до 31 декабря 2027 года. Соответствующий закон также вступает в силу с июня.