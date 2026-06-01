Европа хочет исключить призывников — украинцев из списка на защиту

Европейский союз рассматривает вероятность выведения украинских мужчин, подлежащих военному призыву, из состава расширенной программы временной защиты, введённой после начала конфликта с Российской Федерацией. Такую информацию публикует Euractiv.
В статье указывается, что эта инициатива возникла в процессе обсуждения пролонгации директивы Евросоюза о временной защите. Данная директива предоставляет украинцам возможность проживания и трудоустройства на территории всех европейских стран без необходимости обращения к местным системам убежища.
Как сообщает Euractiv, текущая версия директивы сохраняет силу до марта 2027 года. Согласно документу, имеющемуся в распоряжении издания, среди рассматриваемых вариантов числится продление временной защиты с ограничением области её действия. В частности, предлагается исключить из неё мужчин призывного возраста или лиц, покинувших Украину в обход установленных законом правил.
В тексте отмечается, что возможные изменения будут распространяться на новых заявителей.
