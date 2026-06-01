Европа хочет исключить призывников — украинцев из списка на защиту

Как сообщает Euractiv, текущая версия директивы сохраняет силу до марта 2027 года. Согласно документу, имеющемуся в распоряжении издания, среди рассматриваемых вариантов числится продление временной защиты с ограничением области её действия. В частности, предлагается исключить из неё мужчин призывного возраста или лиц, покинувших Украину в обход установленных законом правил.