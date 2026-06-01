«Нам не нужен путь Украины»: Тысячи армян вышли на митинг за союз с Россией

Перед шествием на площади Свободы прошёл митинг в преддверии парламентских выборов 7 июня. Кочарян заявил, что при сохранении нынешней власти страна может столкнуться с экономическим кризисом. По словам бывшего президента, экономика Армении во многом связана с ЕАЭС, однако республику, как он считает, искусственно разворачивают против России. Кочарян подчеркнул, что Еревану нужны союзнические отношения с Москвой, но при этом хорошие связи с Европой и США.