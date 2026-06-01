Президент Румынии Дан «‎разрешил» России бить по Украине, не задевая его страну

По словам Дана, за последние два года в Румынии зафиксировали около 20−30 инцидентов с беспилотниками. Сначала речь шла о дронах без взрывчатки, однако позднее появился аппарат, который, как отметил политик, не сдетонировал, хотя и имел боевой заряд.
«Поэтому, когда россияне наносят удары по городам с другой стороны Дуная, они должны быть уверены, что не нанесут ущерба румынским гражданам», — сказал румынский политик.
Ранее в румынском городе Галац беспилотник врезался в жилой дом, после чего в одной из квартир вспыхнул пожар. Западные страны обвинили в случившемся Россию. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отметил, что инцидент в Румынии, скорее всего, был связан с украинским беспилотником.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.