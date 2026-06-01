Макрон объявил о перехвате танкера из РФ в Атлантике

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты приняли решение вывести из-под действия антироссийских санкций два танкера — LINDA и LADY D. Кроме того, из ограничительных списков исключили 11 физических лиц, в их число вошли несколько умерших бывших депутатов Федерального Собрания РФ. Эти данные опубликовало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.