Макрон объявил о перехвате танкера из РФ в Атлантике

В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о новой морской спецоперации. Военно-морские силы страны при содействии союзников перехватили в Атлантике танкер, следовавший из России.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«ВМС Франции вчера утром задержали еще один шедший из России нефтяной танкер, Tagor, в отношении которого действуют международные санкции», — написал Эмманюэль Макрон в соцсети X.

По его словам, операция прошла «в Атлантическом океане при поддержке нескольких партнеров, среди которых — Великобритания». Французский лидер заявил, что задержание танкера производилось с соблюдением морского права.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты приняли решение вывести из-под действия антироссийских санкций два танкера — LINDA и LADY D. Кроме того, из ограничительных списков исключили 11 физических лиц, в их число вошли несколько умерших бывших депутатов Федерального Собрания РФ. Эти данные опубликовало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

