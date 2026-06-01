МИД РФ: Литве, Латвии и Эстонии едва ли удастся избежать суда ООН из-за дискриминация русских

Латвии, Литве и Эстонии вряд ли удастся избежать рассмотрения дела в Международном суде ООН по ущемлению прав русских, разбирательство может произойти до конца 2026 года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.
По словам дипломата, обязательная досудебная стадия урегулирования спора с Эстонией, Латвией и Литвой из-за грубых нарушений этими государствами Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года подходит к концу. «Отказ от переговоров, неконструктивная реакция прибалтийских стран на справедливые претензии российской стороны — прямой путь к передаче спора на рассмотрение Международного суда ООН», — говорится в ответе Захаровой, опубликованном на сайте ведомства РФ. Она не исключила, что это может произойти до конца года.
Из-за проработанности материалов и серьезности предъявленных обвинений едва ли властям этих трех стран удастся избежать судебного рассмотрения дел, указала дипломат. Она добавила, что с учетом практики Международного суда ООН процесс может занять несколько лет.
По ее словам, предмет претензий РФ против всех прибалтийских республик схож — вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни, включая образование, системная дискриминация русских, а также героизация нацизма. Захарова указала, что каждой из этих стран в отдельности вменяется свой конкретный список нарушений.