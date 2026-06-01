МИД РФ: Литве, Латвии и Эстонии едва ли удастся избежать суда ООН из-за дискриминация русских

По словам дипломата, обязательная досудебная стадия урегулирования спора с Эстонией, Латвией и Литвой из-за грубых нарушений этими государствами Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года подходит к концу. «Отказ от переговоров, неконструктивная реакция прибалтийских стран на справедливые претензии российской стороны — прямой путь к передаче спора на рассмотрение Международного суда ООН», — говорится в ответе Захаровой, опубликованном на сайте ведомства РФ. Она не исключила, что это может произойти до конца года.