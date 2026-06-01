Поддержка героев СВО и контроль мигрантов: Названы законы, вступившие в силу 1 июня

С 1 июня 2026 года в России вступают в силу новые нормы, усиливающие поддержку участников СВО и контроль за мигрантами. О ключевых изменениях напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин у себя в Максе.

Источник: Life.ru

По словам Володина, для военнослужащих продолжит действовать механизм списания кредитной задолженности. Также автоматически продлят договоры аренды земельных участков, оформленные участниками спецоперации. Кроме того, в ряде случаев один из родителей или детей бойца сможет уходить в отпуск одновременно с ним. А с 25 мая семьи участников СВО освобождаются от госпошлины при регистрации наследуемых автомобилей.

Ещё одно изменение касается миграционного контроля. С 1 июня продлевается эксперимент по дополнительному учёту иностранцев в России, включая обязательный сбор биометрических данных.

Ранее Социальный фонд России изменил порядок назначения единого пособия для многодетных семей. После обновления правил специалисты начали пересматривать уже назначенные выплаты и прежние отказы. В итоге перерасчёт коснулся десятков тысяч детей по всей России.

