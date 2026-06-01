Пашинян: Армения продолжит работу в ЕАЭС по мере возможности

Армения и Евросоюз (ЕС) в декабре 2025 года подписали повестку стратегического партнерства. Президент России Владимир Путин предупредил, что членство одновременно в двух этих объединениях невозможно. Господин Пашинян заявил, что решать вопрос о вступлении в ЕС или участии в ЕАЭС будут жители страны. В этой ситуации всеобщие выборы в Армении, намеченные на 7 июня, фактически станут референдумом об отношениях с Россией и Западом.