Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пашинян: Армения продолжит работу в ЕАЭС по мере возможности

Армения продолжит работать в ЕАЭС до тех пор, «пока выбор между ЕАЭС и Евросоюзом будет неизбежным», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, сроки проведения референдума пока неизвестны. Он также уточнил, что отношения Армении и России находятся на этапе трансформации.

Армения продолжит работать в ЕАЭС до тех пор, «пока выбор между ЕАЭС и Евросоюзом будет неизбежным», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, сроки проведения референдума пока неизвестны. Он также уточнил, что отношения Армении и России находятся на этапе трансформации.

«Мы работаем и продолжим работать в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между ЕАЭС и ЕС будет неизбежным. Решение, естественно, должен принять народ Армении путем референдума», — сказал Пашинян в прямом эфире в соцсетях (цитата по «Интерфаксу»).

Он считает, что пока Армения официально не обратилась к ЕС по вопросу членства или не близка к получению статуса кандидата на членство, «проводить референдум нелогично». «Нет обоснования, не сформирован баланс, чтобы мы смогли предложить народу выбор, по какому пути идти. Ставить на референдум теоретический выбор неправильно и необоснованно», — добавил премьер Армении.

Никол Пашинян отметил, что Армения «существенно развивает и придает важность отношениям с Россией». «Наши отношения находятся на этапе трансформации, и оцениваю этот этап позитивным. В этих новых реалиях мы устанавливаем с Россией новые отношения», — рассказал он.

Армения и Евросоюз (ЕС) в декабре 2025 года подписали повестку стратегического партнерства. Президент России Владимир Путин предупредил, что членство одновременно в двух этих объединениях невозможно. Господин Пашинян заявил, что решать вопрос о вступлении в ЕС или участии в ЕАЭС будут жители страны. В этой ситуации всеобщие выборы в Армении, намеченные на 7 июня, фактически станут референдумом об отношениях с Россией и Западом.

Подробности — в материале «Ъ» «Армению ставят ребром».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше