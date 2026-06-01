Праймериз ЕР в Хабаровском крае выиграли мэр, вице-губернатор и действующий депутат

В Хабаровском крае подвели итоги предварительного голосования. Электронное голосование проходило среди кандидатов на участие в выборах в Государственную Думу и довыборах в Хабаровскую городскую Думу.
По партийному списку на предварительном голосовании в Государственную Думу победу одержал вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов, набрав 23 986 голосов.
По одномандатному избирательному округу № 73 первое место занял мэр Хабаровска Сергей Кравчук — 15 758 голосов.
По одномандатному избирательному округу № 74 победил секретарь Хабаровского реготделения Единой России, депутат Государственной Думы Максим Иванов. За него свой голос отдали 17 921 избирателей.
На выборах в Хабаровскую городскую Думу, по итогам предварительного отбора кандидатов, партию представят участник специальной военной операции Егор Ахтырский, предприниматель Валерик Хидиров и врач-хирург Александр Фуртат.
Всего в голосовании приняли участие свыше 55 тысяч жителей региона.
Как ранее сообщал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, «годы проведения предварительного голосования показали — люди доверяют такому способу отбора кандидатов. Об этом говорят и цифры: сегодня в нашей системе уже более 10 миллионов избирателей».