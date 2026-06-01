Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Праймериз ЕР в Хабаровском крае выиграли мэр, вице-губернатор и действующий депутат

В регионе накануне подвели итоги предварительного голосования.

Источник: AmurMedia

В Хабаровском крае подвели итоги предварительного голосования. Электронное голосование проходило среди кандидатов на участие в выборах в Государственную Думу и довыборах в Хабаровскую городскую Думу.

По партийному списку на предварительном голосовании в Государственную Думу победу одержал вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов, набрав 23 986 голосов.

По одномандатному избирательному округу № 73 первое место занял мэр Хабаровска Сергей Кравчук — 15 758 голосов.

По одномандатному избирательному округу № 74 победил секретарь Хабаровского реготделения Единой России, депутат Государственной Думы Максим Иванов. За него свой голос отдали 17 921 избирателей.

На выборах в Хабаровскую городскую Думу, по итогам предварительного отбора кандидатов, партию представят участник специальной военной операции Егор Ахтырский, предприниматель Валерик Хидиров и врач-хирург Александр Фуртат.

Всего в голосовании приняли участие свыше 55 тысяч жителей региона.

Как ранее сообщал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, «годы проведения предварительного голосования показали — люди доверяют такому способу отбора кандидатов. Об этом говорят и цифры: сегодня в нашей системе уже более 10 миллионов избирателей».

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше