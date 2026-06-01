В МИД заявили об отсутствии планов РФ и КНР выступать против стран

Сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против каких-либо стран. Это заявление было сделано в рамках послания участникам IX международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», организованной Российским советом по международным делам совместно с Китайской академией общественных наук.
«Российско-китайские отношения не предполагают ограничения суверенитета ни одной из сторон, не скованы идеологическими рамками, не направлены против третьих стран, устойчивы к влиянию внешних факторов», — заявил глава ведомства.
Уточняется, что слова Лаврова передал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Лавров подчеркнул, что российско-китайские отношения, объединенные общими интересами и схожими позициями по глобальным проблемам, являются основным фактором, способствующим стабилизации мировой обстановки.
