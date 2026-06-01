Муниципальным служащим старше 70 лет в Донбассе и Новороссии продлят работу

Также Путин утвердил поправки в закон «О статусе военнослужащих», которые гарантируют одному из родителей или одному из детей раненого участника СВО право на совместный отпуск с бойцом. Новые правила затронут семьи военнослужащих, получивших травмы в ходе боевых действий.