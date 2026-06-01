Пашинян обещал строить новые отношения Армении с Россией без «тёмных уголков»

Армения будет стараться выстроить принципиально новые отношения с Россией, не утаивая никаких «тёмных уголков» и действуя открыто и искренне. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе прямого эфира в своих социальных сетях.

Источник: Life.ru

«Наши отношения с Россией находятся на этапе трансформации. Этап трансформации считаю позитивным, поскольку в этой новой ситуации мы устанавливаем новые отношения с Россией, и я убеждён, что нам это удастся, в том числе потому, что наши отношения открытые, искренние, мы не скрываем в них никаких тёмных уголков», — пояснил премьер.

Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил, что выход из ЕАЭС обернётся для Армении потерей всех торговых преференций и резким скачком цен на энергоносители. Сам премьер-министр республики Никол Пашинян допускает, что Армения продолжит одновременно оставаться в ЕАЭС и проводить реформы по стандартам Евросоюза, пока это возможно. При этом он сообщил, что только жители его страны могут решить, с каким международным объединением связать будущее. Однако никаких сроков возможного референдума политик не назвал.

