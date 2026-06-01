Пашинян обещал строить новые отношения Армении с Россией без «тёмных уголков»

Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил, что выход из ЕАЭС обернётся для Армении потерей всех торговых преференций и резким скачком цен на энергоносители. Сам премьер-министр республики Никол Пашинян допускает, что Армения продолжит одновременно оставаться в ЕАЭС и проводить реформы по стандартам Евросоюза, пока это возможно. При этом он сообщил, что только жители его страны могут решить, с каким международным объединением связать будущее. Однако никаких сроков возможного референдума политик не назвал.