Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пашинян заявил, что Армения продолжит работу в ЕАЭС

Армения продолжит работу в ЕАЭС до тех пор, пока перед страной не встанет неизбежный выбор между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в видеообращении.

Источник: Life.ru

По его словам, если такой момент наступит, окончательное решение должен будет принять народ Армении на референдуме. Пока же, отметил премьер, Ереван не подаёт официальную заявку на вступление в ЕС и не приближается к статусу кандидата.

«Решение, естественно, должен будет принять народ Республики Армения путём референдума», — подчеркнул армянский политик.

Пашинян добавил, что в нынешних условиях проводить референдум по этому вопросу нелогично. Армения, по его словам, намерена спокойно и без лишней полемики продолжать работу в ЕАЭС, где у страны ещё остаётся неиспользованный потенциал.

Ранее глава РФ Владимир Путин призвал Армению не затягивать с проведением референдума о членстве в ЕАЭС. При этом Ереван намерен провести народное голосование лишь тогда, когда вопрос «встанет ребром», несмотря на то, что страны блока подталкивают его устроить это как можно раньше.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше