Пашинян заявил, что Армения продолжит работу в ЕАЭС

По его словам, если такой момент наступит, окончательное решение должен будет принять народ Армении на референдуме. Пока же, отметил премьер, Ереван не подаёт официальную заявку на вступление в ЕС и не приближается к статусу кандидата.
«Решение, естественно, должен будет принять народ Республики Армения путём референдума», — подчеркнул армянский политик.
Пашинян добавил, что в нынешних условиях проводить референдум по этому вопросу нелогично. Армения, по его словам, намерена спокойно и без лишней полемики продолжать работу в ЕАЭС, где у страны ещё остаётся неиспользованный потенциал.
Ранее глава РФ Владимир Путин призвал Армению не затягивать с проведением референдума о членстве в ЕАЭС. При этом Ереван намерен провести народное голосование лишь тогда, когда вопрос «встанет ребром», несмотря на то, что страны блока подталкивают его устроить это как можно раньше.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.