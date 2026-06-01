Путин рекомендовал главам регионов расширить помощь бойцам СВО в ряде сфер

Президент России Владимир Путин дал рекомендации главам регионов активнее поддерживать участников спецоперации и их родных. Особое внимание предложено уделить таким сферам, как медицина, туризм, образование и спорт. Об этом стало известно из перечня поручений российского лидера, опубликованного на сайте Кремля.

Глава государства ждет от местных властей расширения практики предоставления бойцам СВО, а также их близким и семьям погибших товарищей социальных услуг. Речь идет о помощи в рамках государственных и муниципальных заказов.

Доклад о проделанной работе президент поручил представить уже к 1 ноября нынешнего года. В дальнейшем такая отчетность должна стать ежегодной.

Стоит напомнить, что незадолго до этого Владимир Путин уже поднимал тему поддержки возвращающихся из зоны боевых действий военнослужащих. Это касалось сферы обучения и занятия спортом.