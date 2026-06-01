128 беспилотников сбили за сутки над российским регионом

За сутки над Курской областью сбили 128 украинских беспилотников. Ещё 118 раз ВСУ применяли артиллерию по отселённым районам. Погибших и пострадавших нет. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Александр Хинштейн.
По его данным, 24 раза дроны атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств. В деревне Гирьи Беловского района загорелось здание недействующей почты.
Сводка охватывает период с девяти утра 31 мая до девяти утра 1 июня.
Глава региона подчеркнул, что жертв среди мирного населения удалось избежать.
Читайте также: «Аэропорт Грозного закрывали из-за БПЛА: что известно».
Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.Читать дальше