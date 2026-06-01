Путин поручил Верховному суду изучить, как предоставляется жилье сиротам

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Верховному суду изучить практику предоставления выплат на жилье детям-сиротам. Итогом должны стать разъяснения по применению законов с учетом позиции Конституционного суда. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Рекомендация дана председателю Верховного суда Игорю Краснову. Работу необходимо провести до 1 декабря. Теперь судам предстоит обобщить практику по делам, связанным с предоставлением средств из региональных бюджетов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Эти выплаты могут направляться на покупку благоустроенного жилья в собственность или на полное погашение кредита по ипотечному договору.
В Кремле уточнили, что после анализа Верховный суд должен подготовить разъяснения о применении законодательства. Они должны учитывать правовую позицию Конституционного суда.
