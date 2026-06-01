Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил Верховному суду изучить, как предоставляется жилье сиротам

Путин дал рекомендации председателю ВС России Игорю Краснову.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Верховному суду изучить практику предоставления выплат на жилье детям-сиротам. Итогом должны стать разъяснения по применению законов с учетом позиции Конституционного суда. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Рекомендация дана председателю Верховного суда Игорю Краснову. Работу необходимо провести до 1 декабря. Теперь судам предстоит обобщить практику по делам, связанным с предоставлением средств из региональных бюджетов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Эти выплаты могут направляться на покупку благоустроенного жилья в собственность или на полное погашение кредита по ипотечному договору.

В Кремле уточнили, что после анализа Верховный суд должен подготовить разъяснения о применении законодательства. Они должны учитывать правовую позицию Конституционного суда.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил обновить образовательные стандарты с учетом внедрения искусственного интеллекта. Соответствующее поручение также было опубликовано на сайте Кремля. Оно касается того, как новые технологии будут учитываться в обучении. Новая рекомендация Верховному суду по жилью для сирот продолжает ту же практику точечных поручений по социально значимым вопросам.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше