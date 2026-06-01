Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил обеспечить непрерывную работу цифровых сервисов

Российский президент Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ наладить непрерывную работу ключевых цифровых сервисов. В списке приоритетов — медицинские информационные системы, портал «Госуслуги» и платежные инструменты. Об этом сообщает сайт Кремля.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В перечне исполнителей задачи указаны правительство РФ и ФСБ России. Ведомства должны гарантировать бесперебойное функционирование важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», платежных систем. Кроме того, в поручении президента говорится, что правительство и ФСБ обязаны обеспечить доступ граждан к этим сервисам в период ограничения работы интернета.

Отчет о проделанной работе необходимо представить главе государства до 1 июля.