«Всем спасибо!» Итоги праймериз «ЕР» подвели в Волгограде

Итоги предварительного голосования по отбору кандидатов «Единой России» для предстоящих выборов в Государственную думу и регпарламент подвели в Волгоградской области. В процедуре приняли участие 195,6 тысячи жителей региона.
Всего для участия в праймериз зарегистрировались 53 человека, из них 34 — впервые.
«Каждый из кандидатов сделал важный поступок, выйдя на публичную площадку. Они представили не только предложения по решению насущных для области вопросов, но и самих себя», — подчеркнул секретарь реготделения партии, глава региона Андрей Бочаров на заседании президиума регполитсовета «Единой России».
Он также поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании.
Федеральный список: депутаты, мэр, общественник.
Предварительные результаты распределились следующим образом.
По федеральному избирательному округу в число кандидатов попали:
депутат Госдумы, председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев;
мэр Волгограда Владимир Марченко;
председатель общественной палаты Волгограда, директор МАУ «Информационное агентство Волгограда» Евгений Князев;
депутат Волгоградской облдумы, вице-спикер, председатель комитета по образованию, науке и культуре Зина Мержоева;
директор регионального филиала центра «Воин», депутат Волгоградской облдумы Игорь Воробьев.
Одномандатники: тяжеловесы против новичков.
По Волгоградскому одномандатному избирательному округу № 85 избиратели будут голосовать на выборах за спецпредставителя главы региона по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса Николая Николаева. Его соперниками станут глава Большелычакского сельского поселения Фроловского района Ксения Кулешова и участник СВО, комвзвода Александр Ковалев.
По городу Волжскому (округ № 87) выдвинут депутат Госдумы, член комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Виталий Лихачев. Этому политическому тяжеловесу будут противостоять глава Черебаевского сельского поселения Старополтавского района Михаил Порядный и медсестра отделения реанимации и интенсивной терапии второго областного перинатального центра Софья Снигирь.
По Михайловскому одномандатному избирательному округу № 86 голосовавшие остановили свой выбор на депутате Госдумы, члене комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Андрее Гимбатов. Его оппоненты — специалист реготделения «Движения первых» Виктор Сагдеев и гендиректор компании «Дон-Кадастр» Алексей Шарапов.
Облдума: единственный лидер.
В предварительном голосовании на допвыборы в Волгоградскую облдуму по одномандатному избирательному округу № 18 на место, освободившееся после отставки Станислава Короткова, претендует депутат Госдумы Алексей Волоцков — он набрал наибольшее число голосов.
Официально.
Секретарь реготделения «Единой России», глава Волгоградской области Андрей Бочаров:
"Предварительное голосование в Волгоградской области прошло на достойном организационном уровне, в соответствии с внутренними документами партии. Каждый из кандидатов получил достойные результаты. Жители региона вас поддержали.
В ближайшее время будет организована моя встреча и президиума регполитсовета с участниками, зарегистрированными на предварительное голосование. В ходе встречи будут обсуждены предложения по развитию области и муниципалитетов, представленные кандидатами".