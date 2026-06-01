Ильсур Метшин призвал выбирать для отдыха пляжи, где дежурят муниципальные спасатели и разрешено купание

«Как показывает статистика, из года в год на муниципальных пляжах со спасателями обходится без потерь — счет спасенных идет на десятки. В связи с этим мы обращаемся к представителям СМИ с просьбой уделить этому особое внимание. Передайте наше обращение жителям и гостям столицы: выбирайте для отдыха, особенно с детьми, специально оборудованные площадки, где дежурят муниципальные спасатели и разрешено купание, — сказал мэр Казани Ильсур Метшин. — Пока финансирование позволяет проводить на муниципальных пляжах только самые необходимые мероприятия — очистку дна, прибрежных зон и ремонт оборудования. Мы надеемся, что расширение программы развития водной инфраструктуры в будущем позволит нам улучшить эти условия».