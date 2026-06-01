Ильсур Метшин призвал выбирать для отдыха пляжи, где дежурят муниципальные спасатели и разрешено купание

Сегодня в Казани стартовал купальный сезон. Для казанцев подготовили пять муниципальных пляжей и пять организованных мест отдыха у воды. Ежедневно у воды будут дежурить спасатели ОСВОД. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник управления гражданской защиты Сергей Чанкин.
«Как показывает статистика, из года в год на муниципальных пляжах со спасателями обходится без потерь — счет спасенных идет на десятки. В связи с этим мы обращаемся к представителям СМИ с просьбой уделить этому особое внимание. Передайте наше обращение жителям и гостям столицы: выбирайте для отдыха, особенно с детьми, специально оборудованные площадки, где дежурят муниципальные спасатели и разрешено купание, — сказал мэр Казани Ильсур Метшин. — Пока финансирование позволяет проводить на муниципальных пляжах только самые необходимые мероприятия — очистку дна, прибрежных зон и ремонт оборудования. Мы надеемся, что расширение программы развития водной инфраструктуры в будущем позволит нам улучшить эти условия».
В этом году купальный сезон традиционно стартовал в столице РТ 1 июня. Горожане смогут отдохнуть на пяти муниципальных пляжах — «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское» и «Большое Лебяжье».
Также оборудованы пять организованных мест отдыха у воды — «Озеро Лебяжье», «Озеро Изумрудное», озеро в «Парке Победы», «Большое Голубое озеро» и «Куземетьево».
Все лето ежедневно, с 1 июня по 31 августа, в местах организованного отдыха и пляжах с 9:00 до 20:00 будут дежурить спасатели общества спасания на водах (ОСВОД) Казани. На пляже «Нижнее Заречье» — с 9:00 до 21:00, на пляже «Озеро Комсомольское» — с 8:00 до 20:00. Учитывая ландшафт на территориях «Озеро Комсомольское» и «Озеро Лебяжье» будут установлены два спасательных поста.
«График работы спасателей составлен с учетом опыта прошлых лет, времени посещения и наполняемости городских пляжей. Все спасательные посты на пляжах укомплектованы лодками, спасательным снаряжением и медикаментами в соответствии с требованиями руководящих документов в полном объеме», — добавил Сергей Чанкин.
Готовность пляжей определяется также ежегодным техническим освидетельствованием: были проверены наличие спасательных постов, детских купален, обозначение границ мест купания, их укомплектованность, наличие актов водолазного обследования, а также профилактических стендов по предупреждению несчастных случаев.
Как сообщил спикер, перед началом купального сезона проводилась очистка дна и береговой линии, а также водолазное обследование. По их результатам на территориях водоемов, не предназначенных для купания и представляющих опасность для граждан, были установлены аншлаги о запрете купания в необорудованных опасных местах.
В преддверии купального сезона администрации районов провели косметический ремонт инфраструктуры пляжей и мест отдыха, а комиссия завершила проверку готовности этих территорий.
В целях профилактики несчастных случаев специалисты управления гражданской защиты, матросы-спасатели ОСВОД и сотрудники ГИМС МЧС России по РТ будут проводить регулярное патрулирование акватории Волги и Казанки, прибрежных территорий и озер. В социальных сетях управление гражданской защиты будет информировать население о правилах безопасного поведения на водных объектах и оказания первой помощи утопающим.
Сергей Чанкин призвал усилить патрулирование сотрудниками полиции обозначенных территорий в вечернее время, праздничные и выходные дни.
Он также отметил, что запланированы и выездные акции по безопасности на воде: практические занятия по спасению утопающих и оказанию первой помощи, обучение детей плаванию, а также раздача листовок на пляжах. В школах прошли дополнительные инструктажи.
Спикер напомнил, что в прошлом году на организованных пляжах было спасено 34 отдыхающих, в том числе 7 детей, и 127 была оказана первая помощь. И обратился с призывом к жителям, имеющим гидроциклы и моторные плавсредства, не использовать их вблизи пляжей и мест отдыха людей на воде.