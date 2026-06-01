Израильские ВВС атаковали 41 ливанское поселение, сообщает источник

«Вражеская авиация за сутки нанесла удары по 40 населенным пунктам на юге и одному поселению на востоке страны», — рассказал собеседник агентства.
По данным источника, некоторые поселения были атакованы несколькими сериями ударов в течении дня. Массированным атакам в течении дня подвергались города Набатия и Тир.
Еще 18 населенных пунктов, расположенных ближе к границе, подверглись интенсивным ударам артиллерии. А ударные беспилотники били по машинам и другим транспортным средствам в тринадцати ливанских поселений, сообщил он.
