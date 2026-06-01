Путин поручил рассмотреть вопрос создания консорциумов для развития Арктики

Президент РФ Владимир Путин дал правительству новое поручение, касающееся развития Арктики. Глава государства предложил проработать возможность создания международных консорциумов с дружественными странами для развития портов, логистических центров и инфраструктуры Трансарктического транспортного коридора для взаимовыгодного сотрудничества.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое прошло 23 апреля 2026 года, опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, президент поручил рассмотреть вопрос о разработке финансово-экономической и организационной модели комплексного развития Арктической зоны РФ и Трансарктического транспортного коридора. В работе должны участвовать Морская коллегия и комиссия государственного совета по направлению «Северный морской путь и Арктика».

Ранее российский лидер распорядился обеспечить стабильную работу главных интернет-сервисов. Речь идет о тех случаях, когда доступ к ним ограничивают по соображениям безопасности.

Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше