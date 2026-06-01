Путин поручил рассмотреть вопрос создания консорциумов для развития Арктики

Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое прошло 23 апреля 2026 года, опубликован на сайте Кремля.
Кроме того, президент поручил рассмотреть вопрос о разработке финансово-экономической и организационной модели комплексного развития Арктической зоны РФ и Трансарктического транспортного коридора. В работе должны участвовать Морская коллегия и комиссия государственного совета по направлению «Северный морской путь и Арктика».
Ранее российский лидер распорядился обеспечить стабильную работу главных интернет-сервисов. Речь идет о тех случаях, когда доступ к ним ограничивают по соображениям безопасности.