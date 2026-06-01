В Красноярском крае выпускники программы «Сибирский характер» получили новые назначения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Два участника кадровой программы — Дмитрий Корольков и Николай Топоев — вошли в управленческую команду региона и получили ответственные должности.
Дмитрий Корольков, полковник юстиции с опытом работы в следственных органах, назначен заместителем руководителя администрации Центрального района Красноярска.
Николай Топоев, ранее работавший в экономической сфере, возглавил Малиновское территориальное подразделение администрации Ачинского муниципального округа.
Оба участника СВО прошли обучение в рамках программы «Сибирский характер» и получили дипломы РАНХиГС о профессиональной переподготовке по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Всего за время работы программы 20 ее выпускников уже заняли руководящие должности в муниципалитетах края, сообщает Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края.