В Красноярском крае выпускники программы «Сибирский характер» получили новые назначения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Два участника кадровой программы — Дмитрий Корольков и Николай Топоев — вошли в управленческую команду региона и получили ответственные должности.

Источник: НИА Красноярск

Дмитрий Корольков, полковник юстиции с опытом работы в следственных органах, назначен заместителем руководителя администрации Центрального района Красноярска.

Николай Топоев, ранее работавший в экономической сфере, возглавил Малиновское территориальное подразделение администрации Ачинского муниципального округа.

Оба участника СВО прошли обучение в рамках программы «Сибирский характер» и получили дипломы РАНХиГС о профессиональной переподготовке по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Всего за время работы программы 20 ее выпускников уже заняли руководящие должности в муниципалитетах края, сообщает Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края.