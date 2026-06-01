Мадьяр изменит конституцию, чтобы отстранить президента Венгрии

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр инициирует запуск механизма отстранения президента Тамаша Шуйока. Для этого глава кабмина планирует внести корректировки в конституцию страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на его официальное заявление.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Партия Мадьяра «Тиса» контролирует конституционное большинство в венгерском парламенте, что дает ей право в одиночку корректировать основной закон. Премьер уже анонсировал, что в ближайшее время представит депутатам своей фракции детальный план по процедуре отстранения президента, пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

До этого Мадьяр требовал от Шуйока добровольной отставки. Дедлайн истек 31 мая. Однако президент отказался покидать пост. Свое решение Шуйок объяснил верностью конституционным нормам Венгрии и Евросоюза, которые обязывают его продолжать исполнять обязанности.

Напомним, 21 апреля лидер «Тисы» выдвинул ультиматум президенту и другим чиновникам, назначенным при правительстве Виктора Орбана. Мадьяр предупредил: если они не уйдут в отставку до 31 мая, их отстранят принудительно. Под угрозой оказались председатель Курии (Верховного суда), глава Национального управления судебной власти, председатель Конституционного суда и генеральный прокурор.

