Мадьяр изменит конституцию, чтобы отстранить президента Венгрии

Партия Мадьяра «Тиса» контролирует конституционное большинство в венгерском парламенте, что дает ей право в одиночку корректировать основной закон. Премьер уже анонсировал, что в ближайшее время представит депутатам своей фракции детальный план по процедуре отстранения президента, пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, 21 апреля лидер «Тисы» выдвинул ультиматум президенту и другим чиновникам, назначенным при правительстве Виктора Орбана. Мадьяр предупредил: если они не уйдут в отставку до 31 мая, их отстранят принудительно. Под угрозой оказались председатель Курии (Верховного суда), глава Национального управления судебной власти, председатель Конституционного суда и генеральный прокурор.