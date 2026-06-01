Лукашенко сказал, в чем Беларусь играет важнейшую роль на Земле

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюем сказал, в чем республика играет важнейшую роль на Земле. Подробности сообщает БелТА.
Глава государства, обращаясь к генеральному директору, заметил, что его приезд в Беларуси — это не случайность:
— В силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей Земле.
По словам президента Беларуси, страна готова внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире минеральными удобрениями. Около 20% всех минеральных удобрений в мире, подчеркивает Александр Лукашенко, именно за белорусскими производителями.
Глава Беларуси заявил: все санкционные ограничения и всякие попытки изолировать республику от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивны. Кроме того, они оказывают негативное влияние на обеспечение людей продуктами питания.
