Путин: вопрос доступа к важным сервисам при ограничении интернета надо решить к июлю

Правительству РФ совместно с ФСБ за месяц необходимо решить проблему с обеспечением бесперебойной работы важнейших сервисов, в числе которых системы оказания медицинской помощи и «Госуслуги». Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сайт Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)”, платежных систем, и доступ граждан к таким сервисам в период ограничения функционирования информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, — говорится в перечне поручений президента по итогам совещания с членами правительства.
О результатах проделанной работы главе государства следует доложить до 1 июля.
Напомним, что в сентябре 2025 года Минцифры РФ заявило о формировании так называемого «белого списка» сервисов и сайтов, которые будут доступны россиянам во время ограничений работы мобильного интернета. Отмечалось, что список будет обновляться регулярно.
В Калининградской области в «белый список» сайтов, которые будут продолжать работу при отключении мобильного интернета, вошли три ресурса: сайт правительства, МФЦ и Медрег39 (записи к врачу).