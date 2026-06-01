Путин поручил ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов

«Правительству совместно с ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)”, платежных систем, и доступ граждан к таким сервисам», — говорится в тексте поручения.
Доклад о выполнении данного поручения должен быть представлен до 1 июля премьер-министром Михаилом Мишустиным и директором ФСБ Александром Бортниковым.
Как уточняется, мобильный интернет в регионах ограничивается в связи с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов. Данная мера направлена на то, чтобы противник не мог управлять дронами через сотовые сети. Минцифры сформировало специальный перечень социально значимых ресурсов, доступ к которым сохраняется даже при сбоях в работе сети.