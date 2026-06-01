В Тегеране объяснили, почему затянулись переговоры с Вашингтоном

Переговоры между Тегераном и Вашингтоном затягиваются из-за непоследовательности американской стороны. Об этом в понедельник заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи.

«Другая сторона постоянно меняет позицию, озвучивает новые или противоречащие друг другу требования и посылает различные, противоречащие друг другу сообщения в СМИ, и нет ничего удивительного в том, что такая ситуация затягивает процесс переговоров», — приводит его слова «Интерфакс» со ссылкой на агентство ИРНА.

По словам Багаи, диалог осложняет еще и глубокое взаимное недоверие между участниками процесса.

Американские СМИ ранее сообщили о том, что президент США Дональд Трамп сделал заявление о намерениях Тегерана, сказав, что Иран планирует заключить сделку с Соединенными Штатами. Трамп подчеркнул, что такая договоренность окажется выгодной как для Вашингтона, так и для его союзников.