В Госдуме рассказали, у кого вырастут пенсии с 1 июня

«С 1 января прошло повышение для почти 38 млн получателей страховых пенсий. С 1 апреля — для около 4 млн получателей социальных пенсий. Следующее повышение планируется с 1 августа — для работающих пенсионеров, отработавших 2025 год. И наконец, с 1 октября будут повышены выплаты пенсионерам — бывшим сотрудникам силовых структур и военнослужащим: их денежное довольствие увеличится примерно на 4%», — заключила депутат.