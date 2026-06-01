В Госдуме рассказали, у кого вырастут пенсии с 1 июня

«Это будет точечное повышение для тех граждан, кому, например, в мае исполнилось 80 лет. Для них с 1 июня фиксированные выплаты страховой пенсии увеличиваются в два раза», — пояснила она.
После индексации фиксированная выплата составит 19 169,38 рубля. Перерасчёт назначается бессрочно, но распространяется только на получателей страховой пенсии.
Аналогичное правило действует для пенсионеров, которым в мае установили I группу инвалидности: в этом случае фиксированная выплата также удваивается со дня установления инвалидности.
Бессараб напомнила, что основные повышения пенсий уже были проведены в этом году.
«С 1 января прошло повышение для почти 38 млн получателей страховых пенсий. С 1 апреля — для около 4 млн получателей социальных пенсий. Следующее повышение планируется с 1 августа — для работающих пенсионеров, отработавших 2025 год. И наконец, с 1 октября будут повышены выплаты пенсионерам — бывшим сотрудникам силовых структур и военнослужащим: их денежное довольствие увеличится примерно на 4%», — заключила депутат.