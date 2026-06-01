Economist: Трамп стал самым непопулярным президентом за всю историю составления рейтингов одобрения

Дональд Трамп на прошлой неделе был признан самым непопулярным президентом за всю историю составления рейтингов одобрения, которую британский журнал The Economist ведет с 2009 года.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что чистый рейтинг одобрения Трампа спустя 497 дней у власти (к 24 мая) составил −24%. Репутацию Трампа «подпортила» развязанная им война в Иране: чистый рейтинг одобрения внешней политики Трампа достиг −20%. Но основной удар по рейтингу нынешнего главы Белого дома нанесла экономика США: 75% американцев сочли ее состояние «удовлетворительным» или «плохим», причем 63% уверены, что ситуация в экономике продолжает ухудшаться.

Чистый рейтинг одобрения действий Трампа по борьбе с инфляцией и ценами составил −43%, став худшим показателем за весь срок. По мнению Economist, в этом нет ничего удивительного. До начала войны в Иране галлон бензина (3,78 литра. — Прим. ред.) в США в среднем стоил менее 3 долларов, а сейчас он стоит 4,48 доллара. Хотя министр финансов Скотт Бессент заявил, что «помощь уже в пути», американцы в этом сомневаются, учитывая непоследовательные заявления администрации Трампа о войне на Ближнем Востоке.

К 24 мая результаты работы Трампа не одобряли 58% американцев, одобряли 36%, еще 6% не определились со своей позицией.

Наименьшей популярностью Трамп пользуется у молодых избирателей, представителей этнических меньшинств, а также людей с высшим образованием. Примечательно, что избиратели пенсионного возраста, которые традиционно поддерживают республиканцев, тоже «с прохладцей» относятся к результатам работы Трампа.

Как считает Economist, если ситуация не изменится, это станет угрозой для Республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс, которые состоятся в США в ноябре.

Журнал со ссылкой на свою модель прогнозирования оценивает шансы демократов получить контроль над Палатой представителей как девять из десяти. Ситуация с Сенатом — под вопросом.

