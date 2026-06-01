Economist: Трамп стал самым непопулярным президентом за всю историю составления рейтингов одобрения

В статье говорится, что чистый рейтинг одобрения Трампа спустя 497 дней у власти (к 24 мая) составил −24%. Репутацию Трампа «подпортила» развязанная им война в Иране: чистый рейтинг одобрения внешней политики Трампа достиг −20%. Но основной удар по рейтингу нынешнего главы Белого дома нанесла экономика США: 75% американцев сочли ее состояние «удовлетворительным» или «плохим», причем 63% уверены, что ситуация в экономике продолжает ухудшаться.
Чистый рейтинг одобрения действий Трампа по борьбе с инфляцией и ценами составил −43%, став худшим показателем за весь срок. По мнению Economist, в этом нет ничего удивительного. До начала войны в Иране галлон бензина (3,78 литра. — Прим. ред.) в США в среднем стоил менее 3 долларов, а сейчас он стоит 4,48 доллара. Хотя министр финансов Скотт Бессент заявил, что «помощь уже в пути», американцы в этом сомневаются, учитывая непоследовательные заявления администрации Трампа о войне на Ближнем Востоке.
Наименьшей популярностью Трамп пользуется у молодых избирателей, представителей этнических меньшинств, а также людей с высшим образованием. Примечательно, что избиратели пенсионного возраста, которые традиционно поддерживают республиканцев, тоже «с прохладцей» относятся к результатам работы Трампа.
Журнал со ссылкой на свою модель прогнозирования оценивает шансы демократов получить контроль над Палатой представителей как девять из десяти. Ситуация с Сенатом — под вопросом.