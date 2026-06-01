Зарипова, Лапин и Метшин стали лидерами праймериз в Татарстане

Каждый из них набрал более 80 тысяч голосов и вошел в тройку лидеров. Такие данные опубликованы на сайте предварительного голосования. Процедура проходила с 25 по 31 мая.
Четвертое место занял председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, набравший 72,7 тысячи голосов. На пятой строчке — начальник управления судебного департамента в Татарстане Зявдат Салихов с 64,3 тысячи голосов.
Далее в списке — депутаты Госдумы Ирек Богуславский (60,1 тыс.), Руслан Гаджиев (52,9 тыс.), Анатолий Иванов (47,2 тыс.), Рустам Калимуллин (40,5 тыс.), а также генеральный директор «Ак Барса» и депутат Госсовета РТ Иван Егоров (30,3 тыс.) и другие участники.
Депутат Госсовета Татарстана и участник СВО Эдуард Шарафиев занял 11-е место, набрав 28,4 тысячи голосов. Еще двое участников спецоперации — Ильнур Исхаков и Денис Чумарин — получили 12,3 тысячи и 10,6 тысячи голосов и заняли 17-е и 20-е места соответственно.
В Приволжском одномандатном округе № 31 больше всего голосов получил депутат Госдумы Илья Вольфсон. Далее идут глава Сатышевского сельского поселения Фаиль Шафиуллин и преподаватель Казанского энергетического колледжа Раиль Шамсутдинов.
В Московском округе № 32 в тройке лидеров оказались заместитель гендиректора технопарка «Химград» Алексей Грушин и директор центра дополнительного образования «Сэяхэт» Марина Захарова. В Нижнекамском округе № 33 первое место занял депутат Госдумы Олег Морозов. В тройку также вошли директор спортшколы из Алькеевского района Алмаз Абдуллин и начальник участка филиала «Сетевой компании» Ильнур Хисматуллин.
В Набережночелнинском округе № 34 лидирует депутат Госдумы Альфия Когогина. Следом расположились руководитель управления гражданской защиты Тукаевского района Ильдар Якупов и директор центра обслуживания бизнеса Владислав Малышев.
В Альметьевском округе № 35 первое место занял глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин. Также поддержку получили заведующая детским садом Гульшат Вагизова и методист Дома культуры Рамиль Фахразиев.
В Центральном округе № 36 лидирует депутат Госдумы Марат Нуриев. В тройку также вошли педагог казанской школы Айдар Хайруллин и коммерческий директор компании Виталий Князев.