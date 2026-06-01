Оргеева, Козлов и Бугаев победили в праймериз «Единой России» в Госдуму

Действующий депутат Госдумы Марина Оргеева, ветеран СВО Андрей Козлов и первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев возглавили рейтинги предварительного голосования «Единой России» в Госдуму. В первую тройку «списочников» также вошла «культурно-спортивный вице-премьер» Наталья Ищенко. Информация опубликована на сайте предварительного голосования ЕР.
Федеральный замминистра Бугаев участвовал в праймериз по спискам партии, в общей сложности он набрал 42804 голоса, на втором месте среди «списочников» вице-премьер Наталья Ищенко (38202), на третьем — ветеран СВО Герой России Александр Козлов (35171). Также Козлов стал победителем праймериз по выборам в Госдуму по одномандатному округу № 99 (24890). В округе № 100 действующий депутат Госдумы Марипа Оргеева набрала 21976 голосов.
Отметим, что два других действующих депутата Госдумы Андрей Колесник и Андрей Горохов в праймериз не участвовали.
Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Ранее в администрации президента попросили региональные власти не допускать искусственного завышения результатов голосования, сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.