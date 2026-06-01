Песков отметил важность проблем с топливом в Крыму

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Проблемы с топливом в Крыму стоят высоко на повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе с 31 мая вводится лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров из-за ограниченного запаса этого топлива, нормализация ситуации ожидается в течение 30 дней.
«Текущие проблемы — они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня. Все уровни властей работают над решением проблем», — сказал Песков журналистам.
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.