«Единая Россия» запустила акцию «Коробка храбрости» в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Международный день защиты детей Совет сторонников «Единой России» запустил акцию «Коробка храбрости». Такая инициатива направлена на поддержку ребят, которые проходят лечение в больницах, чтобы сделать их пребывание в медицинских учреждениях менее тревожным и более комфортным.
Участие в акции приняли депутаты Государственной Думы ФС РФ Сергей Ерёмин и Александр Дроздов вместе со своим сыном. Парламентарии передали игрушки и отметили важность этой акции.
Депутат Госдумы ФС РФ Сергей Ерёмин: «Вместе с нашими партийцами призываем всех принять участие в акции. Где бы дети не находились в больнице: на процедуре или стационарном лечении — для них каждая игрушка становится не просто дополнительным развлечением, это частица сердца каждого, кто принимает участие в акции и желает детям здоровья!».
Депутат Госдумы ФС РФ Александр Дроздов: «Мне кажется, очень символично, что такая добрая акция стартовала в День защиты детей. Мы можем выразить свою заботу, морально поддержать детей игрушками, чтобы они не боялись врачей, и у них было, чем заняться, пока они находятся на лечении».
Председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного Собрания Красноярского края, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Илья Зайцев присоединился к акции. Вместе с дочкой Ариной депутат передал раскраски, карандаши, творческие наборы.
«Это очень простое дело, которое занимает 10−15 минут — позаботиться, подумать о людях, которые нуждаются во внимании, и сделать свое доброе дело. Поэтому “Коробка храбрости” — очень добрый, искренний проект, который вот уже много лет привлекает внимание. Мы с семьей, безусловно, в этой акции участвуем каждый год», — отметил Илья Зайцев.
Сбор подарков проходит во всех регионах страны. Пункты приёма открыты в штабе общественной поддержки, местных отделениях «Единой России» и в офисах партнёров акции.
«Любой желающий может принести игрушки, карандаши, раскраски, конструкторы для тех детей, которые находятся в медицинских учреждениях. В июле мы передадим “Коробки храбрости” в детские больницы. На самом деле, мы собираем мужество, храбрость и стойкость для этих ребят, которые борются со своими заболеваниями. Поэтому я приглашаю всех присоединиться к этой замечательной акции», — рассказала председатель регионального Совета сторонников, член Общественной палаты РФ Наталья Грушевская.
Отметим, акция «Коробка храбрости» проводится ежегодно перед Новым годом и в период летних каникул. Забота о здоровье подрастающего поколения — важное направление народной программы «Единой России» и партийного проекта «Здоровое будущее».