Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Белые списки», задержание танкера Францией и безвиз с Сербией. Темы брифинга Пескова

Перспектива расширения «белых списков», задержание Францией шедшего из РФ танкера и возможность отмены Сербией безвизового режима с Россией стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин в День защиты детей встретится с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, а также с председателем правления фонда «Круг добра», протоиереем Александром Ткаченко.

О «белых списках»

Гарантия доступа к важнейшим ресурсам в периоды ограничений работы интернета будет укрепляться: «Это работа в русле продолжения совершенствования “белых списков”.

Все больше важнейших ресурсов входит в «белые списки» сайтов, доступных даже при ограничениях интернета: «Это не догма, а постоянно расширяющийся перечень. В него входят действительно важнейшие ресурсы».

Важнейшие сервисы должны пополнить «белые списки», чтобы «их работа была гарантирована» при любых ограничениях интернета.

О задержании танкера

Россия считает незаконным задержание ВМС Франции танкера, шедшего из России, это граничит с пиратством: «Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с международным пиратством».

РФ продолжит принимать меры в целях обеспечения безопасности своих грузов: «Вы знаете, что Россия ряд мер принимает для обеспечения сохранности своих грузов и продолжит принимать этот ряд мер с учетом имеющегося негативного опыта».

Задержание шедшего из России танкера не соответствует международному праву: «Мы абсолютно не согласны, что это осуществляется в полном соответствии с международным правом».

О возможной отмене Сербией безвизового режима с Россией

Что касается информации о возможной отмене Сербией безвизового режима с Россией, то «как правило, такие решения симметричны»: «Они принимаются на основе взаимности».

О защите трассы «Новороссия»

Вопросы по дополнительной защите трассы «Новороссия» от атак ВСУ являются прерогативой Минобороны России и региональных властей: «Вы знаете, что это прерогатива региона и нашего оборонного ведомства — поэтому здесь нужно обращаться именно к ним за квалифицированным ответом».

Об ограничении продажи бензина в Крыму

Все уровни власти работают над решением проблемы по ограничению продажи бензина в Крыму: «Текущие проблемы, они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня. Все уровни властей работают над решением проблемы».

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше