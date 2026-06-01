«Белые списки», задержание танкера Францией и безвиз с Сербией. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин в День защиты детей встретится с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, а также с председателем правления фонда «Круг добра», протоиереем Александром Ткаченко.
О «белых списках»
Гарантия доступа к важнейшим ресурсам в периоды ограничений работы интернета будет укрепляться: «Это работа в русле продолжения совершенствования “белых списков”.
Все больше важнейших ресурсов входит в «белые списки» сайтов, доступных даже при ограничениях интернета: «Это не догма, а постоянно расширяющийся перечень. В него входят действительно важнейшие ресурсы».
Важнейшие сервисы должны пополнить «белые списки», чтобы «их работа была гарантирована» при любых ограничениях интернета.
О задержании танкера
Россия считает незаконным задержание ВМС Франции танкера, шедшего из России, это граничит с пиратством: «Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с международным пиратством».
РФ продолжит принимать меры в целях обеспечения безопасности своих грузов: «Вы знаете, что Россия ряд мер принимает для обеспечения сохранности своих грузов и продолжит принимать этот ряд мер с учетом имеющегося негативного опыта».
Задержание шедшего из России танкера не соответствует международному праву: «Мы абсолютно не согласны, что это осуществляется в полном соответствии с международным правом».
О возможной отмене Сербией безвизового режима с Россией
Что касается информации о возможной отмене Сербией безвизового режима с Россией, то «как правило, такие решения симметричны»: «Они принимаются на основе взаимности».
О защите трассы «Новороссия»
Вопросы по дополнительной защите трассы «Новороссия» от атак ВСУ являются прерогативой Минобороны России и региональных властей: «Вы знаете, что это прерогатива региона и нашего оборонного ведомства — поэтому здесь нужно обращаться именно к ним за квалифицированным ответом».
Об ограничении продажи бензина в Крыму
Все уровни власти работают над решением проблемы по ограничению продажи бензина в Крыму: «Текущие проблемы, они подлежат решению. Это вопросы, которые стоят на повестке дня, высоко на повестке дня. Все уровни властей работают над решением проблемы».