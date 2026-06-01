Вулин: Вучич не будет баллотироваться на новый президентский срок

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич не будет баллотироваться на новый срок, но он станет частью новой политической жизни страны. Об этом в интервью ТАСС в преддверии ПМЭФ заявил председатель наблюдательного совета государственной газовой компании «Сербиягаз», бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин.

Источник: AP 2024

«Нет, — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли слова Вучича об отставке означать его намерение баллотироваться снова. — Президент Вучич — конституционный лидер, и в нашей конституции президентом можно быть только два срока. Он никогда не нарушает конституцию и не делает ничего подобного. Так что нет. Но я абсолютно уверен: президент Вучич останется частью новой политической жизни Сербии, он продолжит заниматься политикой».

«Он по-прежнему будет очень важным игроком, и его роль еще далеко не закончена. Однако президентом Сербии он уже не будет», — добавил Вулин.

Ранее Вучич сообщил, что может уйти в отставку в связи с приближающимся окончанием срока его полномочий. Он впервые был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 году был переизбран на второй срок. Срок его президентских полномочий истекает в 2027 году.

