FT: Мерцу все труднее сдерживать разговоры о замене канцлера

В статье говорится, что уровень недовольства его работой достигает рекордного значения. На этом фоне руководство ХДС (партия Мерца) кулуарно начало обсуждать его возможную замену на посту канцлера.
Основным претендентом на смену 70-летнего Мерца считается 50-летний премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст. Как отмечает FT, Вюст во многом похож на Мерца: они оба высокие, придерживаются классического дресс-кода, представляют сильное консервативное крыло ХДС и политически влиятельную и густонаселенную западную землю (Северный Рейн — Вестфалия).
Но у Вюста есть то, чего не хватает Мерца: популярность. Его рейтинги доверия как в своей федеральной земле, так и на федеральном уровне значительно выше, чем у нынешнего канцлера.
Вюст пока публично не говорил, что метит на место Мерца. Но недавно он совершил «выдержанный в государственном стиле» визит в Польшу — в сопровождении немецких журналистов и с тщательно организованной остановкой в Освенциме. Этого оказалось достаточно, чтобы вызвать волну комментариев о возможной замене Мерца. Представитель немецкого правительства даже пожаловался FT, что немецкие СМИ намеренно разжигают конкуренцию между двумя политиками.
Примечательно, что для смены канцлера в Германии досрочные выборы не нужны: действующий канцлер должен подать в отставку, а за нового канцлера в бундестаге должны проголосовать больше половины депутатов. Для этого Вюст должен заручиться поддержкой влиятельных политиков из других земель и партнеров по коалиции.