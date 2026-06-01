FT: Мерцу все труднее сдерживать разговоры о замене канцлера

Фридрих Мерц столкнулся с уникальной ситуацией: немногим немецким канцлерам через год на занимаемом посту грозила замена на более молодого и популярного однопартийца, пишет британская газета Financial Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что уровень недовольства его работой достигает рекордного значения. На этом фоне руководство ХДС (партия Мерца) кулуарно начало обсуждать его возможную замену на посту канцлера.

Как утверждают немецкие издания Bild и Stern, эти дискуссии вызывают у Мерца сильное негодование и он «изо всех сил» пытается пресечь их, но сдерживать разговоры о своей отставке ему становится все труднее.

Основным претендентом на смену 70-летнего Мерца считается 50-летний премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст. Как отмечает FT, Вюст во многом похож на Мерца: они оба высокие, придерживаются классического дресс-кода, представляют сильное консервативное крыло ХДС и политически влиятельную и густонаселенную западную землю (Северный Рейн — Вестфалия).

Но у Вюста есть то, чего не хватает Мерца: популярность. Его рейтинги доверия как в своей федеральной земле, так и на федеральном уровне значительно выше, чем у нынешнего канцлера.

В рейтинге популярности издания Bild, опубликованном в мае, Мерц занял последнюю строчку, тогда как Вюст оказался на третьем месте — выше любого другого политика из ХДС.

Вюст пока публично не говорил, что метит на место Мерца. Но недавно он совершил «выдержанный в государственном стиле» визит в Польшу — в сопровождении немецких журналистов и с тщательно организованной остановкой в Освенциме. Этого оказалось достаточно, чтобы вызвать волну комментариев о возможной замене Мерца. Представитель немецкого правительства даже пожаловался FT, что немецкие СМИ намеренно разжигают конкуренцию между двумя политиками.

При этом один из источников сказал FT, что замена Мерца маловероятна.

Примечательно, что для смены канцлера в Германии досрочные выборы не нужны: действующий канцлер должен подать в отставку, а за нового канцлера в бундестаге должны проголосовать больше половины депутатов. Для этого Вюст должен заручиться поддержкой влиятельных политиков из других земель и партнеров по коалиции.

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше