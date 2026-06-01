Итоги саммита ЕАЭС в Астане и продолжение диалога при встрече. Разговор Путина и Пашиняна

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о телефонном разговоре.

Заявление Кремля

Российский лидер в ходе разговора поздравил премьера Армении с днем рождения.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, «это стало хорошим поводом для того, чтобы продолжить те обсуждения, которые имели место на недавнем заседании высшей комиссии ЕАЭС».

Заявление армянской стороны

Пашинян в телефонном разговоре с Путиным поблагодарил российского лидера за сбалансированную позицию по ряду вопросов, вызывающих разногласия, говорится в сообщении его пресс-службы.

Отмечается, что собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и многосторонней повестки дня.

Указывается, что Пашинян и Путин «договорились продолжить диалог в ближайшее удобное время в формате встречи».

