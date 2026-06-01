Российская армия освободила Тихоновку в ДНР

Тихоновка — село в Краматорском районе бывшей Донецкой области с довоенным населением около 120 человек. Расположено на одном из ручьев реки Беленькая в 5 километрах к западу от села Приволье, об освобождении которого Минобороны сообщило 17 января, и в 10 километрах к западу от окраин Краматорска. Севернее проходит трасса М03, соединяющая Артемовск со Славянском. Группировка войск «Юг» продолжает медленно продвигаться к славянско-краматорской агломерации с востока. Ближайшие к Тихоновке населенные пункты — Васютинское, Першомарьевка, Василевская Пустошь, Малиновка и Заповедное. Их освобождение позволит сформировать плацдарм для наступления непосредственно на Краматорск.