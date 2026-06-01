Никакой он не диктатор: Лукашенко рассказал об отношениях с Ким Чен Ыном

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на то, что Приморский край сможет сыграть роль посредника в торговых отношениях Беларуси с КНДР.
Белорусский лидер в понедельник проводит встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
«Приятно встретиться с друзьями и обсудить те проблемы, которые у нас возможны. Я сейчас еще раз пересмотрел объемы нашей торговли, динамику. Несмотря на то, что вы находитесь на самом краю нашего Отечества — от Бреста до Владивостока, тем не менее динамика неплохая», — сказал президент, его слова приводит пресс-служба.
Глава государства также выразил уверенность, что в этом году республика и Приморский край смогут превысить рубеж в 100 млн долларов товарооборота.
Президент добавил, что недавно он побывал в КНДР и лидер этой страны Ким Чен ЫН произвел на него очень хорошее впечатление. Лукашенко назвал его перспективным и нацеленным на сотрудничество.
«Никакой он там не диктатор и прочее. Он по существу не может быть диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения. И мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали, в торговле с КНДР» , — сказал Лукашенко.
Он также добавил, что лидер КНДР и глава Приморья знакомы и у них хорошие отношения.
«Он мне много о вас рассказывал. Я говорю: “Так это наш человек, наш друг”. Он был доволен и поддержал эту идею сотрудничества “Беларусь — Приморье — КНДР”, — подчеркнул президент.