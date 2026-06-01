Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никакой он не диктатор: Лукашенко рассказал об отношениях с Ким Чен Ыном

Александр Лукашенко рассчитывает на посредничество Приморского края России в торговле Беларуси с КНДР.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на то, что Приморский край сможет сыграть роль посредника в торговых отношениях Беларуси с КНДР.

Белорусский лидер в понедельник проводит встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

«Приятно встретиться с друзьями и обсудить те проблемы, которые у нас возможны. Я сейчас еще раз пересмотрел объемы нашей торговли, динамику. Несмотря на то, что вы находитесь на самом краю нашего Отечества — от Бреста до Владивостока, тем не менее динамика неплохая», — сказал президент, его слова приводит пресс-служба.

Глава государства также выразил уверенность, что в этом году республика и Приморский край смогут превысить рубеж в 100 млн долларов товарооборота.

Президент добавил, что недавно он побывал в КНДР и лидер этой страны Ким Чен ЫН произвел на него очень хорошее впечатление. Лукашенко назвал его перспективным и нацеленным на сотрудничество.

«Никакой он там не диктатор и прочее. Он по существу не может быть диктатором. То есть у нас завязались хорошие отношения. И мы, Олег Николаевич, очень на вас рассчитываем, что вы окажете нам посреднические услуги, как когда-то мы с вами обсуждали, в торговле с КНДР» , — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что лидер КНДР и глава Приморья знакомы и у них хорошие отношения.

«Он мне много о вас рассказывал. Я говорю: “Так это наш человек, наш друг”. Он был доволен и поддержал эту идею сотрудничества “Беларусь — Приморье — КНДР”, — подчеркнул президент.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше