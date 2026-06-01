NYT: Трамп сомневается в Вэнсе в качестве своего преемника

В статье говорится, что в частных беседах Трамп неоднократно ставил под сомнение политическое будущее Вэнса, несмотря на то, что продолжает привлекать его к принятию важных решений и позиционирует как ведущего претендента на выдвижение в президенты от республиканцев в 2028 году.
Трамп часто спрашивает окружающих: «Есть ли у Вэнса все необходимое, чтобы пройти этот путь до конца?» И, по данным NYT, сам же часто признает, что «не совсем» уверен в этом. Трамп неоднократно утверждал, что Вэнсу не хватает опыта в решении сложных политических дел. Так, Трамп уверяет, что Вэнс не выиграл бы выборы в сенат от штата Огайо без его «покровительства».
Например, президент осудил вице-президента за его первоначальное сопротивление войне с Ираном и остался недоволен итогами дипломатической миссии Вэнса в Пакистане, которая, по мнению Трампа, не достигла намеченных результатов.
Кроме того, Трамп неоднократно подшучивал над тем, что Вэнс часто «ходит в отпуск», а также над его склонностью прерывать беседу во время встреч. Президент любит припоминать, что Вэнс уронил и сломал чемпионский кубок футбольной команды Университета штата Огайо во время празднования в Белом доме.
При этом NYT подчеркивает, что, несмотря на недовольство, превыше всего Трамп ценит лояльность вице-президента. В Белом доме отрицают предположения о расколе между Трампом и Вэнсом. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг заявил, что в истории не было вице-президента, которому было бы предоставлено больше полномочий, чем Вэнсу, и что он по-прежнему пользуется доверием Трампа.