NYT: Трамп сомневается в Вэнсе в качестве своего преемника

Трамп часто спрашивает окружающих: «Есть ли у Вэнса все необходимое, чтобы пройти этот путь до конца?» И, по данным NYT, сам же часто признает, что «не совсем» уверен в этом. Трамп неоднократно утверждал, что Вэнсу не хватает опыта в решении сложных политических дел. Так, Трамп уверяет, что Вэнс не выиграл бы выборы в сенат от штата Огайо без его «покровительства».