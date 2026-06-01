Политолог: Трамп попытается заключить сделку с Кубой или Ираном

«Перед администрацией Трампа стоят очевидные внутриполитические дедлайны. Одним из них является дата предстоящих выборов в Конгресс США, которые пройдут 3 ноября. Им было бы желательно добиться серьезных подвижек, в том числе во внешней политике, чтобы укрепить свои позиции», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Политолог отметил, что у Вашингтона есть несколько вариантов действий. Первый — крупная сделка с Ираном. Она, по мнению эксперта, позволила бы открыть Ормузский пролив и смягчить последствия топливного кризиса. Второй путь, который могут избрать в Белом доме, — эскалация напряженности в отношениях с Кубой. Дудаков предположил, что ближе к выборам Дональд Трамп попытается договориться с кубинцами.
Эксперт также высказал мнение, что администрация Трампа теоретически была бы готова провести операцию по смене режима на Кубе. Он добавил, что такой сценарий крайне маловероятен. При этом политолог уверен: работа по урегулированию украинского конфликта со стороны Вашингтона продолжится.
Ранее Министерство Революционных вооруженных сил Кубы подтвердило, что 29 мая на острове состоялись переговоры между военными чинами США и Кубы. По данным кубинского портала Cubadebate, переговоры вели глава Южного командования ВС США генерал Фрэнсис Донован и первый заместитель министра, начальник Генерального штаба Революционных вооруженных сил, генерал армейского корпуса Роберто Легра Сотолонго. Детали беседы портал не раскрывает.