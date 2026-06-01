Политолог: Трамп попытается заключить сделку с Кубой или Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа до выборов в конгресс, которые намечены на 3 ноября, попытается заключить сделку с Кубой или Ираном. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru озвучил политолог-американист Малек Дудаков. Эксперт прокомментировал сообщения о том, что в Киеве надеются заморозить конфликт с Россией как раз к этому сроку. По словам Дудакова, команде американского лидера критически важно усилить свои позиции перед голосованием.