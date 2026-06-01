Лукашенко раскрыл тему, которую обсуждал с Путиным на встрече в Астане

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл тему, которую обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Астане, сообщила пресс-служба президента.
Во время встречи с губернатором Приморского края РФ Олегом Кожемяко белорусский лидер сообщил, что при встрече с Путиным в Астане обсуждалось введение Россией системы подтверждения ожидания товаров — СПОТ. Этот вопрос Лукашенко назвал «проблемой сегодняшнего дня».
— Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что предпримем все, чтобы не было никаких проволочек и лишней бюрократии, — раскрыл он предмет разговора.
Лукашенко подчеркнул важность того, чтобы исчезли всякого рода очереди и их вовсе не было на границе. Глава республики отметил, что сейчас белорусская сторона принципиально наблюдает за происходящим и находится в контакте с российским лидером, чтобы при необходимости вовремя принять меры. При этом белорусский президент заметил, что есть вероятность усложнения торговых процессов.
— Посмотрим. Время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю. Но не остановит, — уверен лидер Беларуси.
Еще Лукашенко сказал о существовании абсолютного доверия. И заметил, что будет достаточного одного слова главы Приморья, чтобы «без всяких QR-кодов, без всяких документов» принять продукцию и создать условия для ее реализации.
— Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда, во Владивосток, — отметил белорусский президент.
Здесь же Лукашенко напомнил, что Беларусью в Приморье был открыт мультибрендовый центр, работают магазины с белорусской продукцией, пользующейся спросом в регионе.
Напомним, в РФ с 1 июня 2026 года действует государственной цифровая система контроля за импортом товаров при ввозе из стран ЕАЭС — Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана. СПОТ касается автомобильных перевозок. Механизм внедрили для борьбы с серым импортом, уклонением от уплаты НДС и с целью уплаты налогов до пересечения товарами границы.
